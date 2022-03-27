В субботу вечером, 27 марта, в Харьковской области погиб создатель организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко. Соответствующее сообщение появилось в Telegram "Фрайкора".

"В бою, обороняя родную Харьковскую область, погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. Георгий был лучшим из нас, он всегда первым рвался в бой и никогда не проявлял страха. Так сложилось, что в последнем бою, проводя контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе нашей боевой группы", - говорится в сообщении.

Также во "Фрайкоре" добавили, что продолжат выполнять боевые действия в зоне боевых действий.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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