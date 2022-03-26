В Харькове повторно обстреляли исследовательскую ядерную установку в физико-техническом институте
Российские войска снова обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове в Харьковском физико-технологическом институте.
Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования.
В Госинспекции пояснили, что оценить масштаб повреждений в настоящее время невозможно из-за непрекращающихся боевых действий в этом районе.
Напомним, что в Минобороны России обвинили Украину во взрыве в Харьковском физико-техническом институте.
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