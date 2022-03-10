В четверг, 10 марта, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении 400 домов в ходе обстрелов города.

Мэр это озвучил на национальном телемарафоне.

"Очень многие задают вопрос, а где мы будем жить. Ситуация очень тяжелая. Мы уже продумываем, где разместить людей. 400 многоэтажных домов уже разрушено вражеской армией", - говорит Терехов.

Помимо этого, Терехов отметил, что харьковчане, с которыми он общается в укрытиях, чаще всего задают вопросы о том, где же им жить, когда закончится война.

"Конечно, я со всеми разговариваю, объясняю. Конечно, я уже продумываю, где людей разместить", - говорит мэр.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове рассказали о разрушенной инфраструктуре города. Пострадал также 281 жилой дом. А также административные и другие здания - 102. Из них 26 школ, 23 детских садика, 53 нежилых админзданий.

Также добавим, что российские оккупанты заняли село Малая Рогань под Харьковом. Населенный пункт заблокирован, российские военные не дают въехать машинам с гуманитарной помощью.

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