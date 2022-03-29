СБУ расследует смертельный ракетный удар по городу Люботин Харьковской области
Начато досудебное расследование по факту ракетного удара по городу Люботин Харьковской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора на своей официальной странице в Facebook.
"Под процессуальном руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в заявлении.
По данным следствия, 28 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Люботин Харьковского района Харьковской области. В результате повреждены 7 домов и автомобиль. Под завалами одного из домов найден погибший мужчина, ранены 7 человек.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области.
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