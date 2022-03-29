Начато досудебное расследование по факту ракетного удара по городу Люботин Харьковской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора на своей официальной странице в Facebook.

"Под процессуальном руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в заявлении.

По данным следствия, 28 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Люботин Харьковского района Харьковской области. В результате повреждены 7 домов и автомобиль. Под завалами одного из домов найден погибший мужчина, ранены 7 человек.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним, ранее армия РФ сегодня нанесла удары по Днепропетровской области.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.