Американский Институт изучения войны в ночь с 30 на 31 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным организации, российские силы вокруг Киева удерживали свои передовые позиции и продолжали обороняться от ограниченных контратак украинцев. Войска РФ, считают в институте, вряд ли откажутся от охраняемой территории вокруг города и продолжают окапываться.

Об этом говорится в отчете на Facebook-странице института.

В Институте изучения войны полагают, что войска РФ могут захватить Мариуполь или заставить город капитулировать в ближайшие дни. Также указано, что российские подкрепления могут дать возможность войскам РФ возобновить наступление через Славянск.

"Судя по всему, российские силы не проводили значительных операций в Харькове или непосредственно вокруг него за последние 24 часа и продолжали обстреливать город", - говорится в сообщении.

Что касается Киева, части российских сил вокруг столицы, как на северо-западе, так и в районе Броваров, 30 марта продолжали отступать в Беларусь, хотя российские силы продолжали оборонять свои линии фронта в этом районе и обстреливать гражданские объекты.

Кроме того, сообщается, что 30 марта российские войска продолжали продвигаться в Мариуполе. Пользователи социальных сетей рассказали о продолжающемся использовании Россией термобарических боеприпасов и о значительных разрушениях города. 150-я мотострелковая дивизия России, вероятно, несет большие потери в продолжающихся боях, пишет институт.

"В течение последних суток украинские силы продолжали отражать атаки российских войск на территории Донецкой и Луганской областей. Российские войска не вели наступательных операций в районе Херсона и в последние сутки продолжали перегруппировывать свои силы на южном направлении", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" подробно рассказывала, что вчера происходило в разных регионах.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести ответственность за выезд из Украины во время войны.

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