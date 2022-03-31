В Харькове во время обстрела российский снаряд попал в газопровод. 34 тысячи человек остались без газа
Из-за очередного обстрела Харькова войсками РФ поврежден газопровод. 34 тысячи жителей города остались без газа.
Об этом сообщает АО "Харьковгоргаз" на своей официальной странице в Facebook.
"Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей", - говорится в заявлении.
Также в публикации добавили, что активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка пока делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разрушили три четверти больниц, треть школ и четверть всех садиков.
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