Из-за очередного обстрела Харькова войсками РФ поврежден газопровод. 34 тысячи жителей города остались без газа.

Об этом сообщает АО "Харьковгоргаз" на своей официальной странице в Facebook.

"Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей", - говорится в заявлении.

Также в публикации добавили, что активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка пока делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разрушили три четверти больниц, треть школ и четверть всех садиков.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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