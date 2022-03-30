Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал во время визита в Алжир, что страны Северной Африки и Ближнего Востока испытывают на себя последствия событий в Украине.

"Страны Северной Африки и Ближнего Востока сами на себе испытывали последствия военных кампаний РФ, например в Сирии и Ливии. Теперь многие в регионе иным образом страдают от российского вторжения на Украину, речь идет о росте цен на продовольствие, особенно на пшеницу", - заявил он на пресс-конференции в алжирской столице.

Позднее его спросили, обеспокоен ли Вашингтон по поводу отношений между Алжиром и РФ, считают ли власти США, что алжирской стороне стоит "делать больше для переоценки своих связей" с Россией.

"Полагаю, реальность такова, что различные страны имеют разные исторические отношения с Россией. Однако иногда возникают проблемы, в которых четко видно черное и белое. В данном случае с Украиной есть явный агрессор и явная жертва, и важно поддерживать жертву и стоять на стороне принципов, которые также были нарушены. Принципы суверенитета, независимости, о которых, как мне известно, алжирцы серьезно заботятся, учитывая их собственную историю. И, я думаю, страны региона также ранее уже наблюдали разрушительные последствия военных кампаний РФ в Сирии и Ливии, как я уже сказал ранее", - ответил Блинкен.

Напомним, в МВФ опасаются, что война в Украине может спровоцировать вторую "Арабскую весну".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.