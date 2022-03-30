Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, как в Украине проходит посевная.

"Сейчас идет посев ярого ячменя и ярой пшеницы. Несколько сотен тысяч гектар уже посеяно", - сообщил Сольский.

По словам министра, пока все продвигается более-менее по плану, но посевная может затянуться по ряду причин.

"Посевная затянется из-за войны, потому что стало меньше сотрудников: кто-то выехал, кто-то призван, кто-то ушел воевать добровольцем. Также на время работы в поле влияет комендантский час, плюс, свои коррективы вносят погодные условия. Из-за того, что прохладно, чуть позже может начаться посев основных культур, например, таких, как кукуруза. Поэтому пока не было посева кукурузы - делать какие-то прогнозы не будем", - сообщил Сольский.

Он добавил, что сейчас аграриям следует наперед продумать логистику топлива.

"Топливо начали привозить, но пока баланс полностью не закрыт. Поэтому я советую аграриям не ждать, а уже подвозить топливо, потому что как только начнется посев кукурузы, может возникнуть нехватка", - сказал министр.

Напомним, Азербайджан пообещал обеспечить Украину топливом для посевной. Также мы сообщали, что по данным премьера Дениса Шмыгаля, ранняя посевная стартовала уже в одиннадцати регионах воюющей Украины.

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