Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом глава государства написал в своем Твиттере вечером 28 марта.

Судя по записи, основными темами беседы стали война в Украине и посевная.

"Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить топливом для посевной", - написал Зеленский.

Ранее "Страна" приводила заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что в Украине стартовала посевная - по крайней мере, в тех 11 регионах, где это возможно в условиях войны.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.