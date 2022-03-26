В Украине стартовала посевная - по крайней мере, в тех 11 регионах, где это возможно в условиях войны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что в прошлом году в это же время посевная еще не начиналась.

По его словам, правительство одобрило решение о доступе аграриев к беспроцентным кредитам и принимает меры по снижению цен на топливо.

Напомним, что в Кабмине озвучили план по посевной и поддержке фермеров в Украине.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине в войну будет проходить посевная и грозит ли стране и миру голод.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

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