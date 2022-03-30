За месяц войны в Харькове разрушено около 15% жилого фонда. Об этом в заявил мэр города Игорь Терехов.

"Всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц. В руинах 239 админзданий. И это я говорю только о гражданских объектах", – сообщил он.

По данным инфографики UA War Infographics, 70 школ - это треть всех школ города, а 16 больниц - это 75% государственных лечебных заведений.

UA War Infographics

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.