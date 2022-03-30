Из-за войны с Россией из Украины выехали более четырех миллионов человек.

Об этом сообщил Алекс Мундт, координатор по ЧС УВКБ ООН в Польше.

"Сегодня мы перешагнули отметку в четыре миллиона беженцев. Я думаю, что это трагическая веха. Это означает, что менее чем за месяц или всего за месяц четыре миллиона человек были изгнаны из своих домов, из своих семей, из своих сообществ, что является самым быстрым исходом людей в новейшей истории".

Более 50% от общего числа беженцев с Украины приняла Польша. Миллион человек нашли приют в Румынии и Молдавии. Десятки тысяч людей направились в другие страны Европы.

Подавляющее большинство из покинувших Украину людей - женщины и дети. Не все могут или хотят уехать. В самой стране, по данным ООН, насчитывается более шести с половиной внутренне перемещенных лиц.

Ранее мы писали, что Британия выдала украинским беженцам более 25 500 виз.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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