В США заявили, что большинство украинских беженцев, которые могли бы попасть в страну через океан, хотят проживать ближе к родине, то есть в Европе.

Заявление седлала 29 марта на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Ее попросили предоставить детали планов администрации США по размещению в стране 100 тысяч украинских беженцев.

"Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тысяч человек", - ответила Бедингфилд.

На прошлой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон намерен принять до 100 тысяч беженцев с Украины - прежде всего тех, у кого члены семей уже проживают в США.

Вскоре после этого президенты Европейской комиссии и США Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден выступили с совместным заявлением по поводу войны в Украине. Они сообщили, что США выделяют миллиард долларов на украинских беженцев, а Европа - 550 миллионов евро.

Между тем в ЕС опасаются, что число беженцев из Украины в ближайшие месяцы может достигнуть 10 миллионов человек.