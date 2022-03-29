Совет Евросоюза принял план поддержки украинских беженцев. ЕС опасается, что число беженцев из Украины в ближайшие месяцы может достигнуть 10 миллионов человек.

Список принятых решений публикует Deutsche Welle.

1. Создание платформы ЕС для обмена информацией о регистрации всех прибывающих.

2. Координация усилий по работе транспортных и информационных хабов для переселенцев.

3. Разработка национальных планов действий в ЧС, чтобы удовлетворить средне- и долгосрочные потребности.

4. Создание карты с возможностями приема украинцев. Государства-члены смогут указывать, какое могут принять переселенцев.

5. Разработка мер безопасности по противодействию эксплуатации украинских переселенцев;

6. Отдельный пункт, который касается приема детей, в том числе прибывших на территорию ЕС без взрослых.

Напомним, что по последним данным ООН, более 3,8 миллионов беженцев выехали из Украины в соседние страны.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы в Польше смогут оформить пособие на детей в размере около 3,4 тыс. грн.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.