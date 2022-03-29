Премьер-министр Италии Марио Драги подписал указ, согласно которому украинским беженцам предоставляется временная защита, на основании чего всем прибывшим будет выдаваться вид на жительство сроком на год с возможностью продления еще на год.

Об этом сообщила пресс-служба главы итальянского правительства.

Среди прочего предусмотрены меры по содействию воссоединению прибывших с членами их семей, которые пока еще находятся в Украине. Беженцам будет оказываться медицинская помощь, а также гарантирован доступ на рынок труда.

Как сообщил глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо, предусматривается также выплата временных пособий беженцам. В частности, тем, кто сам нашел жилье, будет выплачиваться 300 евро в течение трех месяцев после прибытия в Италию. В случае несовершеннолетних на иждивении сумма будет достигать 450 евро.

Согласно данным МВД Италии, с конца февраля из Украины прибыли более 75 тысяч беженцев, в том числе 39 тысяч женщин и более 29 тысяч несовершеннолетних.

Ранее Совет Евросоюза принял план поддержки украинских беженцев. ЕС опасается, что число беженцев из Украины в ближайшие месяцы может достигнуть 10 миллионов человек.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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