Сервис Booking заявил о 50-процентных скидках на жилье в Европе для украинских беженцев.

"Вместе с партнерами - владельцами объектов размещения - мы предоставляем возможность бесплатного проживания или бронирования с существенными скидками для людей, вынужденно покинувших Украину. Мы предлагаем скидки от 50% или полностью бесплатное проживание", - заявляется на сайте сервиса.

Там также указаны цены на "льготные" варианты.

Так, расценки в Польше стартуют от 559 гривен за ночь, в Молдове - от 800, в Венгрии - от 638, в Австрии - от 1069 грн.

А вот в Румынии есть варианты вообще без оплаты. Бронировать все эти номера можно не раньше, чем за три дня до заезда.

Жилье с пониженным тарифом будет иметь отметку "Ukraine Refugee Rate". Такие скидки будут действовать на территории нескольких европейских стран: Словакии, Венгрии, Румынии, Польши, Италии, Германии, Австрии, Молдове, Нидерландах и Чехии.

Напомним, в Италии украинским беженцам будут выдавать вид на жительство сроком на год и денежные компенсации.

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