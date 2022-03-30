Британское правительство заявило, что выдало более 25 500 виз украинцам в соответствии со схемами, созданными для беженцев после вторжения России в Украину.

По данным МВД Британии, большая часть полученных украинцами виз (более 22 000) выданы в рамках схемы помощи родственникам тех, кто уже живет в Британии.

Другая часть предложенной Британией схемы - это так называемые "спонсорские визы". По ней за приезжающего должен поручиться какой-то человек, проживающий в Британии, и предоставить ему место для проживания.

Граждане Украины подали более 28 000 заявок по этой схеме, но одобрены пока лишь около 2700 из них.

Напомним, по данным ООН, число беженцев из Украины почти достигло 4 миллионов человек.

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