За последний месяц украинскую границу пересекли 3,9 млн человек, еще 6,5 млн являются беженцами внутри страны.

Об этом сообщила на заседании Совета Безопасности ООН помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

"Украина - это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим удивительную доброту, глубокую солидарность и трепетную заботу", - отметила Мсуя.

Также она сообщила, что жителям многих городов Украины "не хватает еды, воды, лекарств, не хватает электроснабжения и отопления", а в некоторых районах опасно даже хоронить мертвых.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, за время войны в Украине погибли 145 детей, еще 222 ребенка получили ранения.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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