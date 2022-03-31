В четверг, 31 марта, в Украине идет 36-й день войны с Россией, которая совершила полномасштабное вторжение 24 февраля.

Накануне появились сообщения об отведении части российских войск из Киевской и Черниговской областей. Правда позже стало известно о том, что противник не уходит, а перегруппируется. ВСУ оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях. В то же время противник сосредотачивает усилия на востоке Украины и ведет наступательную операцию со стороны Изюма и села Терны в сторону Славянска (Святогорска).

На Донбассе основные бои идут за Мариуполь, Рубежное и Попасную. Губернатор Луганской области говорит о постоянных обстрелах Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Рубежного. Жители Донецкой области сообщают об обстрелах Авдеевки, Песок и боях в районе Марьинки. В Киевской области войска противника накапливаются в районе Чернобыля.

На других территориях бои также не утихают. Особенно громко этой ночью было в Днепре, Харькове, Изюме. Россияне продолжают наносить авиаудары по нефтебазам.

Тем временем вчера Зеленский провел часовой разговор с Байденом на тему оборонной поддержки, нового пакета усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи.

Быстро развивается также тема с референдумом о присоединении Южной Осетии к России, который состоится после выборов президента 10 апреля.

Об итогах вчерашнего дня на боевом и дипломатическом фронте читайте в материале "Страны".

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31 марта

10.05 Посольство Украины ведет переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью.

"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза", - заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телемарафона.

Подобные переговоры ведутся и с Литвой, Латвией и Эстонией.

10.01 Машины близ Бородянки в Киевской области объезжают мины на дорогах.

09.55 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк так объяснил роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорном процессе:

"Роман Абрамович обеспечивает логистику между российской и украинской делегациями. Он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения. Чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, более конструктивным задействован Роман Абрамович. Он действует довольно эффективно, переговоры идут, в т.ч. онлайн и в очном формате. Его роль одна из ключевых наряду с делегациями. Без такого посредника было бы более тяжело устанавливать коммуникации".

09.47 Британская разведка прогнозирует в ближайшие дни под Киевом ожесточённые бои.

В целом прогноз выглядит так:

Несмотря на российские заявления о сокращении военной активности в районе Чернигова, там продолжаются значительные обстрелы

Российские военные продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева на фоне вывода некоторых подразделений. Британские военные ожидают, что на окраинах города в ближайшие дни могут начаться тяжелые бои

Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, который является главной целью российской армии. При этом украинские военные по-прежнему контролируют центр города.

09.44 В Киевской области сегодня вновь гуманитарных коридоров не будет.

09.40 Потери армии РФ в Украине по данным Генштаба ВСУ.

09.18 Ирина Верещук озвучила планы по гумкоридорам на 31 марта.

Как заявляет Верещук, Россия подтвердила Международному комитету Красного креста готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполе транзитом через Бердянск.

В Мариуполь отправят 45 автобусов, которые заберут людей из города.

Также согласованы еще 2 гумкоридора:

из Мелитополя

из Энергодара в Запорожье (на личном транспорте).

09.14 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что людей типа депутата изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолия Фомичевского, на которого 25 марта Госбюро расследований открыло уголовное производство за госизмену, будут задерживать. А при задержании, по его словам "может случиться всякое".

"Ему грозит 111 статья - государственная измена. Более того, будет происходить задержание таких людей. Когда идет война, то при задержании бывают разные вещи. Не хочу никого пугать, но хочу всем объяснить: если вы помогаете врагу, наше государство может ответить вам мгновенно. И это уже неоднократно доказано", - сказал Данилов во время телемарафона.

08.59 В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя. Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Купить спиртное можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

08.55 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло российские удобрения в список жизненно необходимых продуктов. Это фактически выводит их из-под возможных санкций, сообщает "Коммерсант".

08.50 По данным Офиса генпрокурора с начала войны погибло 148 детей.

08.39 Российские войска закрепляются вокруг Чернобыльской зоны, где создана тыловая база из операции под Киевом. Об этом в эфире общенационального марафона FreeДОМ заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

"Панического отхода ВС РФ от ЧАЭС не наблюдается, они наоборот закрепились на занятых участках, их очень тяжело выбить из городской черты, они очень сильно сопротивляются", - заявил Ягун.

08.31 Главу французской военной разведки генерала Эрика Видо будут увольнять из-за Украины, пишет газета Le Figaro. Причина - недооценка намерений России перед вторжением в Украину.

"Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее думали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену, и что у россиян есть другие варианты свержения президента Владимира Зеленского", - описывает ситуацию источник в минобороны Франции.

Отметим, что Джо Байден получил информацию о вторжении лично от Владимира Путина, как сообщил после начала войны сам американский президент. Поэтому не факт, что разведка США оказалась лучше французской.

08.30 По данным главы британской разведывательной службы GCHQ, новые разведданные показали, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, оставляли на поле боя технику и случайно сбили один из собственных самолетов, пишет Reuters.

Глава штаба правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что президент РФ Владимир Путин "в значительной степени переоценил" возможности вооруженных сил России.

"Мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду", - сказал Флеминг.

Ссылаясь на новые разведданные, Флеминг сказал, что есть доказательства того, что у российских солдат низкий моральный дух и они плохо экипированы.

08.24 Спасатели всю ночь разбирали завалы Николаевской областной администрации, куда позавчера попала российская ракета.

Под завалами нашли тела 15 погибших. Еще один человек умер в реанимации. Таким образом общее число жертв трагедии выросло до 16-ти.

08.18 Временный поверенный Словении Боштьян Лесьяк, который стал первым европейским дипломатом, вернувшимся в Киев, рассказал феерическую историю.

После возвращения он вывесил на посольстве Словении национальный флаг. Но украинские власти попросили его снять - из-за схожести с российским.

"Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру. Но утром приехали представители Национальной гвардии, а затем полиции. Они спросили, можем ли мы снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский", - рассказал Лесьяк.

08.07 Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав России в мае или июне. Такой прогноз дал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

07.59 Источники агентства Reuters в России рассказали суть схемы расчетов за газ в рублях, которую Путин предложил Шольцу.

"Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется", - сказал один из источников.

Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ, сказал собеседник агентства, близкий к переговорам.

Платеж осуществляется через "Газпромбанк". Оплата проводится в рублевом эквиваленте в заранее согласованный расчетный день.

07.51 Зеленский создал на Донбассе восемь новых военных администраций - Авдеевскую, Угледарскую, Марьинскую, Очеретинскую, Светлодарскую, Славянскую, Торецкую и Дружковскую.

07.42 После вчерашнего разговора с Путиным у Шольца сообщили, что Россия согласилась не требовать расчета за газ в рублях.

По версии немецкого правительства, в телефонном разговоре с Шольцем Путин сказал, что евро за газ будут переведены в Газпромбанк, а оттуда - в Россию в рублях.

Этот банк в настоящее время не находится под санкциями. "Шольц не согласился с этой процедурой в разговоре, но попросил предоставить письменную информацию, чтобы лучше ее понять", - говорится в заявлении.

07.27 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

07.22 В Крыму национализируют квартиру Елены Зеленской в Ялте. Об этом агентству "РИА новости" сообщили в крымском "правительстве".

Зеленские ещё до событий в Крыму купили пентхаус в ЖК "Император" вблизи Ливадийского дворца. После начала российского вторжения в Крыму заявили, что будут отбирать имущество украинских чиновников.

Отметим, что в Украине также начали экспроприацию российской собственности.

07.14 Италия вводит для украинцев режим временной защиты.

Беженцы из Украины получат право находиться в стране один год. Им обеспечат доступ к образованию, рынку труда, медуслугам и некоторым социальным льготам.

Также украинцам, бежавшим от войны, будут выплачивать на протяжении трёх месяцев по 300 евро на человека. Указ уже подписал премьер-министр Италии Марио Драги. По этому указу, полиция получит право выдавать украинцам вид на жительство.

07.10 В Лисичанске вечером разбомбили хранилище нефтепродуктов. Фотографии опубликовала Луганская военно-гражданская администрация.

06.58 Переговоры с Россией возобновятся в онлайн-формате с 1 апреля.

Как заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия, предстоящую неделю стороны будут обсуждать представленный Украиной проект мирного договора.

06.48 По данным ООН, более половины украинских детей стали переселенцами из-за войны.

06.38 Зеленский начал увольнять послов за плохую работу по борьбе с Россией. Первыми стали послы в Грузии и Марокко.

"Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", - объяснил причины увольнения президент.

"Жду конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки", - заявил Зеленский в своем обращении.

06.33 В своем ночном обращении Зеленский ответил на "зраду", которую начали распространять в Украине после переговоров с Россией в Стамбуле.

"В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время.

Если кто-то делает вид, что может поучать наши Вооруженные Силы, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя напрямую.

Не из кресла дома или того места, куда выехали за безопасностью. А из реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы – не стоит начинать поучать наших защитников и наших защитниц".

06.31 В Украине три новых бригадных генерала. Зеленский присвоил это звание:

начальнику штаба воздушного командования "Юг" Владимиру Алимпиеву.

командиру зенитно-ракетных войск Борису Генову

начуправления подготовки радиотехнических войск Михаилу Донченко.

06.26 Что важного в последней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной после полуночи:

Россияне продолжают перемещать в Украину дополнительные силы.

В Херсонской области противник начинает создавать "администрации", там готовится референдум о провозглашении "Херсонской народной республики".

Ранее выведенные из под Киева войска появились в районе Изюма Харьковской области. Там наращиваются ударные силы армии РФ (город открывает путь на север Донецкой области).

На Донбассе ожидаются попытки РФ провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

ВСУ восстановили контроль над селами Орлово, Заградовка и Кочубеевка в Херсонской области, которые находятся в 50-60 километрах к юуг от Кривого Рога.

06.14 В ночном обращении Зеленский заявил, что "переговоры продолжаются, но пока без конкретики".

Также он заявил, что снижение активности россиян под Киевом и Черниговом - "это не отвод, а последствия изгнания".

"Но также видим, что в это время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе", - предупредил Зеленский.