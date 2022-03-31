Президент США Джо Байден не будет принимать такие решения о военной помощи Украине, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Об этом заявила 30 марта во время брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

По словам Бедингфилд, когда президент решает, что именно отправить в Украину, он учитывает два момента: "первое - это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам".

"Он не станет принимать решений, ведущих к прямому конфликту между военными США и России", - добавила Бедингфилд, имея в виду, в частности, возможность передачи Украине польских истребителей советского производства. Представитель Белого дома подчеркнула, что "объемы и масштабы предоставленной США Украине военной помощи являются беспрецедентными".

Второй фактор, как сказала Бедингфилд, состоит в том, что Байден "не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими". Бедингфилд заявила, президент США не будет принимать таких решений.

Как писала "Страна", сам Байден отказался отвечать, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Украине.

Между тем глава МИД ФРГ заявила о готовности Германии предоставить такие гарантии. А постпред Британии в ООН подтвердила, что Лондон хочет стать одним из гарантов безопасности Украины.