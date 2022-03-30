Сегодня - предпоследний день, когда украинцы могут оформить через "Дию" выплату в 6500 гривен. А вчера на портале заработала услуга по компенсации за поврежденное в боях жилье.

Несмотря на войну, в правительстве говорят, что все соцвыплаты продолжают начисляться.

В то же время многие украинцы покинули свои дома (называются цифры до 10 миллионов), и вопрос, как получать соцпомощь, для них становится в связи с отъездом еще актуальнее.

Сейчас действуют две правительственные программы по поддержке пострадавших от войны - для переселенцев и тех, кто тем или иным образом пострадал от боевых действий.

"Страна" разбиралась, как вообще государство поддерживает сегодня тех, кто пострадал от войны.

Выплаты через "Дию"

Самая важная программа - это выплата 6500 гривен в рамках программы "єПідтримки". Она доступна тем, кто из-за войны потерял работу или возможность работать.

Эту сумму правительство начало выдавать еще с 22 мая. За это время уже 4 миллиона украинцев подали заявку, а 2,7 миллиона получили деньги. Итого из бюджета выплатили 17,9 миллиардов.

Зачисление средств продолжается до 31 марта включительно. Так что еще есть двое суток, чтобы подать подать заявку. Потратить выплату можно на любые товары или услуги.



Кто может получить выплату?



Помощь доступна тем, кто работает на условиях трудового договора, контракта или на других законных основаниях, физлица-предпринимали (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4-й квартал 2021 года.

Выплата положена тем, кто попал в населенные пункты, где активно ведутся боевые действия: в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Заявку на поддержку также могут подать те, кто уже получил по 1000 гривен за вакцинацию (которая также начислялась на е-карту по программе "єПідтримка").

Для того чтобы получить деньги, нужно иметь смартфон с приложением "Дия". После установки:

приложение "Дия" нужно обновить до последней версии;

в приложении "Дия" зайдите в меню "Услуги" и выберите пункт "єПідтримка";

выберите карту "єПідтримка" (если у вас такой нет, нужно оформить ее в банке-партнере: Monobank, "Альфа-Банк", "А-Банк", ПриватБанк, "Укргазбанк", Ощадбанк);

затем нажмите на кнопку "Получить помощь" и ожидайте зачисления средств. Деньги придут на карту в течение 10 дней.

Также вчера в "Дие" заработала услуга по компенсациям за поврежденное в ходе боев жилье.

Туда можно подать заявку о том, какие имущество пострадало - от частных домов до квартир и любых других построек, на которые зарегистрировано отдельное право собственности (например, гараж).

Нужно войти в меню "Услуги", далее нажать "Поврежденное имущество". Подать заявку может лишь собственник жилья.

Для заполнения формы понадобятся данные об объекте, фото и видео повреждений, а также указать ваш телефон. А дальше нужно ждать информацию о начале процедуры оценки и компенсаций, определенных правительством.

То есть процесс это будет небыстрый. Но важно, что он запущен. Публикуем также инструкцию от Минцифры, как воспользоваться сервисом.

Как переселенцам получить помощь от государства

Помощь получат и переселенцы.

В эту категорию входят люди, переехавшие не только из Крыма, но и с территорий активных боевых действий: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей.

Помощь автоматически, без дополнительного обращения, также получат внутренне перемещенные лица, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячное адресное пособие.

В целом помощь получат:

лица с инвалидностью и дети - 3000 грн в месяц,

остальные - 2000 грн в месяц.

Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет по стандарту IBAN, который получатель указал в заявлении о помощи.

Помощь оказывается ежемесячно с момента обращения на весь период военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Чтобы получить помощь, нужно встать на учет как внутренне перемещенное лицо и получить соответствующую справку. Заявление можно подать в местных органах соцзащиты или администрациях районов.

Также необходимо подать заявление на получение помощи на проживание - тоже в органы соцзащиты. Кроме того, в ближайшее время эта услуга станет доступна онлайн в портале "Дия".