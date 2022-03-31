С завтрашнего дня Россия намерена продавать газ в Европу по-новому, или - если схема не заработает - грозит вообще остановить поставки.

31 марта Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", который предусматривает, что расчеты за газ с "недружественными странами" (в этот список попали в том числа государства ЕС) будет осуществляться в рублях.

Мы уже писали о намерениях России перевести расчеты за газ в рубли, и о том, что и G7, и Евросоюз, и многие государства по отдельности отказались от такой формы оплаты, заявив, что она нарушает действующие контракты.

Впрочем, итоговая модель оплаты оказалась не столь линейной. В России ее называют "изящной схемой", которая позволит получать прибыль от продажи газа в Европу в рублях, не нарушая санкций.

Если же "недружественные страны" на новые условия не пойдут, то "действующие контракты будут остановлены", пригрозил Путин.

Напомним: "репетиция" отключения Европы от газа уже идет. Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа 29 марта упала до нуля. В самой Европе среди промышленников нарастают тревожные настроения. В Германии, к примеру, бизнес заявил о возможной остановке целых отраслей. А сегодня цена на газ на европейских биржах резко взлетела.

Разбирались в том, как Россия хочет продавать Европе газ по новой схеме.

"Изящная схема" для газовых миллиардов

В указе, который Путин подписал 31 марта, говорится, что уполномоченным по расчетам за газ банком стал "Газпромбанк" (он не попал под санкции).

Покупателям российского газа предлагается следующая схема: они будут перечислять валюту (доллары или евро) на специальные расчетные счета в "Газпромбанке", а тот возьмет на себя конвертацию в рубли на Мосбирже.

"В России предложили некую гибридную модель с созданием в "Газпромбанке" спецсчетов "К", на которые иностранные покупатели будут перечислять евро или доллары, а сам банк станет их конвертировать в рубли, но без зачисления контрагентам, а для дальнейших транзакций уже без платежного поручения клиента - "Газпрому" за поставленные объемы газа. Таким образом в России могут создать так называемую двухконтурную систему рубля - офшорную и оншорную. На первой курс будет порядка 90 рублей за доллар, то есть появится возможность частичного укрепления российской валюты. Такая схема удобна еще и тем, что позволяет концентрировать доходы от продажи газа (скорее всего, вскоре по ней могут пустить также нефть и другие экспортные товары, скажем, зерно) в одном финучреждении, откуда эти средства затем будет проще "приватизировать" российским элитам", - говорит экономист Алексей Кущ.

По словам руководителя аналитического департамента Forex Club Андрея Шевчишина, новая газовая схема позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, убрать из цепочки расчетов за газ европейские банки, которые там присутствуют и в теории могут в любой момент заморозить средства, предназначенные "Газпрому". "Газпромбанк" при этом сможет зарабатывать на комиссиях и спрэде, так как будет и выкупать валюту, и продавать рубль. Во-вторых, новая схема позволит России не нарушать действующие контракты с европейскими покупателями, ведь для них ничего не поменяется: как покупали газ за доллары и евро, так и продолжат покупать", - говорит Шевчишин.

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев разъяснил российскому изданию "ИнфоТЭК", что меняет указ Путина.

По его словам, сейчас расчеты за газ выглядят следующим образом: покупатель со своего счета в иностранном банке направляет евро или доллары (в зависимости от условия контракта) на валютный счет "Газпром экспорта" (вероятно, большинство таких счетов открыты в "Газпромбанке"). После этого "Газпром экспорт" обязан, но новым требованиям ЦБ, продать 80% полученной валютной выручки (для поддержания курса рубля).

Что будет теперь: покупатель со своего иностранного счета переводит евро или доллары на свой же валютный счет, который он должен будет принудительно открыть в "Газпромбанке". Банк самостоятельно продает 100% полученных средств на Мосбирже и полученные рубли переводит на второй, уже рублевый, счет покупателя. И с этого счета уже осуществляется платеж "Газпром экспорту".

Чем новая схема принципиально отличается от старой? Во-первых, резко возрастает финансовая роль "Газпромбанка", получающего монопольные права на проведение платежей за газ. Во-вторых, государство обязывает "Газпром экспорт" репатриировать не 80%, а все 100% валютной выручки, поступающей из "недружественных" стран. Последнее является дополнительным, хотя и вряд ли сильным фактором укрепления курса рубля.

"Если говорить серьезно, то единственным смыслом всех этих "изящных" движений выглядит вывод "Газпромбанка" из-под удара возможных будущих санкций. Хотя, строго говоря, публичных свидетельств, что такие санкции планировались, мы пока не видели (именно по причине ключевой роли банка в платежах за газ). С точки зрения же международной торговли ничего не меняется. Рубль не станет торговой валютой, на него не появится дополнительный спрос из-за рубежа. Лишь поменяются правила конвертации евро и долларов внутри России", - приводит "ИнфоТЭК" мнение Белогорьева.

Сценарии по газу

Главная интрига - будет ли Европа платить за газ по новой схеме, а если нет, то перекроет ли Россия трубу.

Как считает Белогорьев, "для западных стран даже такой крайне "мягкий" вариант будет определенной уступкой России, поскольку, по сути, они должны дать долгосрочные гарантии не введения санкций против третьего по величине российского коммерческого банка". То есть, по его мнению, риски прерывания поставок газа в Европу все равно не становятся "нулевыми".

"Кроме того, контрагенты "Газпром экспорта" могут просто не успеть перестроится на новую схему. Вероятно, именно поэтому в указе предусмотрена возможность ведения временных или даже постоянных исключений из этой схемы", - пишет "ИнфоТЭК".

Как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, возможно несколько сценариев дальнейшего развития событий.

Первый: европейские контрагенты "Газпрома" посчитают, что предложенный вариант оплаты все равно нарушает действующие контракты, и станут подавать иски в Стокгольмский арбитраж. На время их рассмотрения (а процесс может длиться довольно долго) поставки газа в теории должны идти по существующей схеме. Но не факт, что с этим согласится Россия.

В то же время у "Газпрома" тоже появляется возможность пойти в суд.

"Условия действующих контрактов не нарушаются, так как есть возможность платить в евро и рублях. А запрета на требование по открытию счётов в определенном банке в договорах нет. То есть, если теперь европейские покупатели откажутся платить, то это может быть расценено как нарушение контрактов уже с их стороны", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

При этом не факт, что в этот раз позиция Европы будет монолитной.

"Газ закупают не страны, а отдельные компании. Понятно, что есть политическая позиция. Но предложенная схема формально оставляет возможность платить в евро и долларах, поэтому наверняка будут компании, которые согласятся платить", - говорит Рябцев.

Такого же мнения придерживается аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Будут те, кто откажется, те, кто просто на время "заморозят" контракты. Но на их объемы найдутся другие желающие", - считает Корольчук.

Второй вариант: Россия перекроет трубу "отказникам" или, если все же будет консолидированная позиция Европы не платить, всему ЕС или ряду стран.

"Тогда будут проблемы у тех стран и потребителей, которые останутся без газа. Некоторые страны уже разработали сценарии реагирования на подобные угрозы, но понятно, что будет сложно. Но и по самой России это нанесет большой удар, так как ежемесячно в Европу поставляется порядка 12 млрд кубов по средней цене 400 долларов за тысячу кубов", - отмечает Рябцев.

Впрочем, по его словам, "пару месяцев "блокады" и Россия, и Европа могут пережить".

"Это будет однозначно энергетическое ЧП в Европе с ограничением потребителей. У Европы есть время до середины июня, когда нужно начинать активные закачки газа в хранилища под новый отопительный сезон. Это время может быть использовано для торгов. Но не по схеме расчетов, а в первую очередь по объемам и ценам - каждая сторона попытается улучшить свои позиции на будущее. Но понятно, что на время перебоев с поставками газа в Европу цены на биржах могут взлететь", - подытожил Корольчук.