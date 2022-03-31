Германия и Франция не хотят платить за газ в рублях. Берлин задумался о скором отказе от угля из РФ
Франция и Германия не примут условия России об оплате поставок газа в рублях. Об этом заявил глава Минфина Франции на пресс-конференции в Берлине.
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в течение года, "вероятно, устранит зависимость" от импорта нефти и угля из РФ, но не газа. Также он вновь сказал, что платить в рублях за газ Германия не будет.
"Мы посмотрели договоры, оплата там производится в евро и долларах, я сказал Путину, что так оно и останется", - сказал Шольц.
Напомним, что 23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поручил дать директиву Газпрому перевести расчёты за поставки российского газа в Европу в рубли "в кратчайшие сроки".
Европейские страны отказались платить в рублях, ведь даже контракты подписаны в евро. Германия ввела режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из РФ.
30 марта Россия предложила европейским покупателям газа схему оплаты за него в рублях, которая предполагает обязательное открытие рублевого счета в российском банке.
Также Путин заявил, что если с 1 апреля "недружественные страны" не будут платить за российский газ в рублях, то в России это посчитают неисполнением обязательств по газовым контрактам и они будут остановлены.