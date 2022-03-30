Президент России Владимир Путин 30 марта провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили украинско-российские переговоры в Стамбуле, ситуацию в Мариуполе и тему перехода на оплату российского газа в рублях.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин и Шольц затронули вопрос обеспечения "безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя".

Касаясь перехода на рубли при оплате российского газа, глава Кремля и канцлер ФРГ договорились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран. Путин обосновал переход на расчеты за голубое топливо в рублях тем, что валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС.

"Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", - указано в пресс-релизе Москвы.

"В принципе, такая связка истории с расчетом за газ рублями с тем, что блокированы резервы РФ, открывает путь для торгов со стороны России: снимите блокировку, не будем требовать оплаты в рублях", - комментирует беседу Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 23 марта Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли.

На следующий день Шольц заявил, что предложение России проводить расчеты за поставки газа в Европу в рублях противоречит первоначальным договоренностям.