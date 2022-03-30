Германия активировала режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Также он в очередной раз сказал, что немцы не будут платить за российский газ в рублях.

"Германия не будет нарушать контракты и платить за газ в рублях, немецкие фирмы с этим согласны", - заявил глава Минэкономики.

Напомним, 23 марта Путин поручил дать директиву Газпрому перевести расчеты за поставки российского газа в европейские страны в рубли "в кратчайшие сроки". После этого цены на газ в Европе стремительно пошли вверх. Накануне В Евросоюзе вслед за странами G7 отвергли требование России платить за газ в рублях.

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