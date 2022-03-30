Процесс перевода оплаты российского газа в рубли для Европы, не будет запущен непосредственно 31 марта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)", - сказал он.

Песков также пообещал, что механизм оплаты рублями российского природного газа, поставляемого в "недружественные страны", будет обнародован в скором времени.

Напомним, 23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поручил дать директиву Газпрому перевести расчёты за поставки российского газа в Европу в рубли "в кратчайшие сроки", но спустя почти неделю сначала страны G7 и Киев (речь про транзит) отказались от идеи оплаты в валюте РФ. 29 марта об отказе платить в рублях сообщили и в Евросоюзе.

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