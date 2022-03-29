Мэр Нежина Александр Кодола в Facebook показал, как спасают от обстрелов памятник писателю Николаю Гоголю. По словам градоначальника, это первый в мире памятник Гоголю, он был открыт 140 лет назад, 4 сентября 1881 года, и пережил две войны.

"Сегодня для защиты от вражеских снарядов его обшивают фанерой и обкладывают мешками с песком. В дальнейшем планируется защитить и другие монументы архитектуры в городе. Мы приложим максимум усилий для сохранения нашей идентификации, культурного наследия, языка, веры и, конечно, свободы!" - написал Колода в Facebook.

Напомним, тренд на защиту памятников архитектуры запустили одесситы. Они еще 9 марта защитили с помощью мешков с песком один из символов Одессы - памятник Дюку.

Ранее "Страна" публиковала как сейчас выглядят памятники в Киеве, которые защищают с помощью мешков с песком от повреждений на случай бомбежек.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.