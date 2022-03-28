В Киеве и Харькове защищают памятники от бомбардировок. Так, памятник Тарасу Шевченко 30-х годов в Харькове полностью закрыли мешками, также защитили и памятники Шевченко и князю Владимиру в Киеве.

Также в столице с помощью мешков с песком от повреждений защищают памятники Княгине Ольге и Богдану Хмельницкому.

Соответствующие фото и видео выкладывают местные Телеграм-каналы.

Напомним, тренд на защиту памятников архитектуры запустили одесситы. Они защитили с помощью мешков один из символов Одессы - памятник Дюку еще 9 марта.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.