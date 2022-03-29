В Кремле назвали информационной диверсией появившиеся в западных СМИ статьи об отравлении российского бизнесмена Романа Абрамовича.

"Информация об этом не соответствует действительности", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Также Песков подтвердил, что сегодня в Стамбуле бизнесмен Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах с одобрения двух сторон, он не является официальным членом делегации РФ.

Напомним, Абрамович с начала войны выступает в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией. Накануне СМИ писали об отравлении Абрамовича и украинских переговорщиков с Россией. На Банковой это не подтвердили это.

Между тем разведка США считает, что Абрамовича не отравили в Киеве. Недомогание произошло из-за факторов окружающей среды.

Ранее западные СМИ писали, что Абрамович летал в Москву, где передал президенту России Владимиру Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их якобы яростно отклонил и пообещал "разбить" Украину.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.