Россия предложила европейским покупателям газа схему оплаты за него в рублях, которая предполагает обязательное открытие рублевого счета в российском банке.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа", - сказал РБК источник в правительстве.

По его словам, "платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях".

Источник, близкий к "Газпрому", подтвердил структуру предложенной схемы.

Напомним, неделю назад Путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рублях. После этого цены на голубое топливо в Европе стремительно пошли вверх.

Страны G7 и Киев, а после и в Евросоюзе отвергли требование России платить за газ в рублях.

Также отдельно сообщалось, что Великобритания, Болгария и Австрия отказались платить за российский газ в рублях.

В Кремле же заявили, что РФ не будет поставлять Европе газ бесплатно в случае отказа платить за него в рублях.

По данным Reuters, Россия сохранит валюту газового контракта без изменений при переводе оплаты в рубли.

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Также в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева рассказала, как Путин ответил на санкции Европы и ввел с ней рублевые расчеты за газ.