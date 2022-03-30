После отказа Европы платить за российский газ в рублях поставки топлива начали падать. Потоки газа по трубопроводу Ямал-Европа (идет через Беларусь) упали до нуля днем во вторник, 29 марта. Такие данные приводит оператор Gascade, пишет Reuters.

Поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым маршрутам - украинскому и "Северному потоку-1" - остались стабильными.

Потоки в восточном направлении - в Польшу из Германии - по трубопроводу Ямал-Европа тоже упали до нуля.

"Газпром" вчера заявлял, что продолжает поставки газа через территорию Украины.

Напомним, 23 марта Путин поручил дать директиву Газпрому перевести расчёты за поставки российского газа в европейские страны в рубли "в кратчайшие сроки". После этого цены на газ в Европе стремительно пошли вверх.

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Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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