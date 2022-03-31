Во время разговора в среду, 30 марта, президент РФ Владимир Путин предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу такую схему расчетов за газ рублями, при которой изменится только валюта платежа, а не контракта.

Об этом со ссылкой на источники в России пишет агентство Reuters.

"Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется", - сказал один из источников.

Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ, сказал собеседник агентства, близкий к переговорам.

Платеж осуществляется через "Газпромбанк". Оплата проводится в рублевом эквиваленте в заранее согласованный расчетный день.

Напомним, что ранее в Германии заявили, что Россия согласна принимать платежи за газ от европейских партнеров в евро через "Газпромбанк", который будет их конвертировать в рубли.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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