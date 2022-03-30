В качестве одной из европейских альтернатив российским энергопоставкам и на фоне роста цен на газ сейчас обсуждается строительство газопровода между Турцией и Израилем.

Как пишет издание Daily Sabah, об этом заявили представители обеих стран.

Идея такого газопровода не нова и состоит в том, чтобы построить подводный трубопровод из Турции к крупнейшему в Израиле морскому месторождению природного газа "Левиафан". Газ будет поступать в Турцию и дальше к южноевропейским соседям, стремящимся диверсифицировать поставки из России.

Турция и Израиль провозгласили новую эру в отношениях в начале этого месяца после многолетнего разлада, когда президент Израиля Ицхак Герцог совершил знаковый визит в Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что газовое сотрудничество является "одним из самых важных шагов, которые мы можем предпринять вместе для двусторонних отношений", и добавил, что готов отправить министров в Израиль, чтобы обсудить идею трубопровода.

Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил прессе, что переговоры продолжились после визита Герцога, и в ближайшие месяцы могут последовать "конкретные решения" по маршруту и ​​участвующим организациям.

Представители отрасли, однако, говорят, что на план могут повлиять производственные ограничения и геополитика.

Месторождение "Левиафан" уже снабжает Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы - компании Chevron и израильские фирмы NewMed Energy и Ratio Oil - планируют увеличить добычу с 12 до 21 миллиарда кубометров в год. Для сравнения, в прошлом году Европейский Союз импортировал 155 миллиардов кубометров российского газа, что составляет около 40% его потребления.

Большая часть израильского газа будет сжижаться и экспортироваться на кораблях в Европу или на Дальний Восток. Турция может стать пунктом назначения, но тогда ей необходимо взять на себя обязательства по строительству трубопровода.

Израиль и Турция стремятся положить конец десятилетнему дипломатическому тупику, возникшему из-за израильско-палестинских проблем. Энергетическое партнерство может иметь ключевое значение, особенно после того, как российское вторжение в Украину усилило решимость Европы найти альтернативу своим энергопоставкам.

Поставки газа из Средиземноморья могут ослабить зависимость Европы от российского газа.

Планы насчет подводного трубопровода, который будет транспортировать израильский газ из Восточного Средиземноморья в Европу через греческий Кипр, Грецию и Италию, за исключением Турции, застопорились после того, как в январе США выразили опасения. Турция тоже долгое время выступала против проекта и подчеркивала, что любая схема, направленная на ограничение прав Турции и Северного Кипра в Восточном Средиземноморье, не увенчается успехом.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия пригрозила остановить прокачку газа через загруженный на 100% "Северный поток - 1".

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