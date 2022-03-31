Россия согласна принимать платежи за газ от европейских партнеров в евро через "Газпромбанк", который будет их конвертировать в рубли.

Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, российский лидер заявил, что "платежи по-прежнему будут отправляться исключительно в евро и, как обычно, переводиться в "Газпромбанк", на который санкции не распространяются, затем банк конвертирует сумму в рубли".

По версии немецкой стороны, "Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру".

"Остается в силе соглашение "семерки": поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах", - говорится в сообщении.

В Кабмине ФРГ заявили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Напомним, Путин обсудил с Шольцем по телефону Украину и расчет за газ в рублях.

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