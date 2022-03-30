Продолжается череда заявлений европейских стран о том, что они не будут платить за газ в российских рублях.

Сегодня об этом заявили правительства Британии и Болгарии.

Кроме того, министр обороны Австрии заявил, что страна не будет платить России за газ в рублях.

Напомним, что 23 марта Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли.

Также "Страна" сообщала, что Путин обсудил с Шольцем по телефону Украину и расчет за газ в рублях.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.