Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил расширить список экспортных товаров, за которые оплату можно брать в рублях.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, продавать за рубли можно следующий перечень товаров:

Удобрения;

Зерно;

Масло;

Нефть;

Уголь;

Металлы;

Лес.

Володин также призвал европейских политиков "перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях".

Напомним, сегодня сообщалось, что российские зернотрейдеры просят Центробанк принимать расчеты за экспорт в рублях.

Неделю назад Путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рублях. После этого цены на голубое топливо в Европе стремительно пошли вверх.

Страны G7 и Киев, а после и в Евросоюзе отвергли требование России платить за газ в рублях.

Подробно о том, что значат требования России о переводе торговли за газ в рублях, ранее мы рассказывали в отдельном материале.

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Также в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева рассказала, как Путин ответил на санкции Европы и ввел с ней рублевые расчеты за газ.