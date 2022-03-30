В Госдуме предложили продавать за рубли удобрения, зерно, нефть, лес, металлы, масло и уголь
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил расширить список экспортных товаров, за которые оплату можно брать в рублях.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, продавать за рубли можно следующий перечень товаров:
- Удобрения;
- Зерно;
- Масло;
- Нефть;
- Уголь;
- Металлы;
- Лес.
Володин также призвал европейских политиков "перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях".
Напомним, сегодня сообщалось, что российские зернотрейдеры просят Центробанк принимать расчеты за экспорт в рублях.
Неделю назад Путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рублях. После этого цены на голубое топливо в Европе стремительно пошли вверх.
Страны G7 и Киев, а после и в Евросоюзе отвергли требование России платить за газ в рублях.
Подробно о том, что значат требования России о переводе торговли за газ в рублях, ранее мы рассказывали в отдельном материале.
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Также в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева рассказала, как Путин ответил на санкции Европы и ввел с ней рублевые расчеты за газ.