Вслед за российским газом, за рубли могут начать продавать российское зерно. Российские зернотрейдеры просят Центробанк проработать такой механизм.

Об этом пишет "Коммерсант".

Союз экспортеров зерна предлагает, чтобы зарубежные банки, через которые проводятся сделки с крупнейшими покупателями, имели запас рублей для расчетов за поставки.

Речь прежде всего о банках таких стран как Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия.

Делается это для снижения рисков по расчетам в иностранной валюте, которые могут быть заблокированы извне.

Напомним, 23 марта Путин поручил дать директиву Газпрому перевести расчёты за поставки российского газа в европейские страны в рубли "в кратчайшие сроки". После этого цены на газ в Европе стремительно пошли вверх. Накануне в Евросоюзе вслед за странами G7 отвергли требование России платить за газ в рублях.

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