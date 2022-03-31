После того как президент РФ Владимир Путин издал указ проводить финансовые операции за газ с европейскими странами исключительно в рублях, цена на этот энергоресурс резко подскочила.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Вскоре после заявления Путина о том, что с завтрашнего дня страны Европы, поддержавшие санкции в отношении России, должны будут расплачиваться за газ в рублях, стоимость газа выросла до 1450 долларов за тысячу кубометров. До соответствующего заявления Путина стоимость газа была на 15% меньше, то есть, держалась в пределах 1230 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, сегодня, 31 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что если с 1 апреля "недружественные страны" не будут платить за российский газ в рублях, то в России это посчитают неисполнением обязательств по газовым контрактам и они будут остановлены.

Как сообщала "Страна", представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия предложила принимать расплачиваться с европейскими партнерами в евро через "Газпромбанк", который будет их конвертировать в рубли. Однако в итоге Германия, как и Франция, отказались расплачиваться рублями.

Позднее идентичную позицию озвучили Великобритания, Болгария и Австрия.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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