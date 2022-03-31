Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что глава РФ Владимир Путин в разговоре с ним сказал, что время для встречи с президентом Украины Зеленским "еще не наступило", а условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели".

"Изменил ли Путин свое отношение с начала войны? Ответ сложный. Я думаю, что я заметил изменения, но я осторожно интерпретирую эти знаки, потому что ситуация развивается. Я считаю, что заметил изменения в тоне, но я не могу говорить об этом с уверенностью на основе 40-минутного разговора", - сказал Драги.

На вопрос журналиста, не показался ли ему во время разговора Путин недостаточно информированным, Драги ответил: "По телефону не распознаешь".

"Санкции [против России] работают, мир может быть достигнут, если Украина защищает себя - а иначе он никак не может быть достигнут, - сказал Марио Драги. - Я снова подтвердил [Путину] желание Италии сотрудничать в прокладывании пути к миру, что с его стороны было принято", - сказал Драги и добавил, что "мы все хотим увидеть проблеск света".

Также, по его словам, "платежи за газ будут осуществляться в евро и долларах, а конвертирование их в рубли или нет — внутреннее дело РФ".

Напомним, также Италии Марио Драги заявил, что Италию видят в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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