Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Европейские страны рассмотрят возможность обеспечения гарантий безопасности для Украины. Это произойдет, если подобный запрос поступит от Киева. 

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Политика страны".

"Если такой запрос поступит, то страны - члены ЕС рассмотрят его", - заявил Стано.

В то же время премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Италию видят в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины, по версии члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-член НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить. 

В качестве гарантов рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция. Но, по словам Подоляка, к договору может присоединиться больше стран. 

Отметим, что вчера президент США Джо Байден отказался оценивать свой последний разговор с Владимиром Зеленским и уточнять, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Украине. Между тем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассматривать присоединение к программе гарантий для Украины.

Также глава МИД ФРГ заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине.

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