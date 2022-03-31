Европейские страны рассмотрят возможность обеспечения гарантий безопасности для Украины. Это произойдет, если подобный запрос поступит от Киева.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Политика страны".

"Если такой запрос поступит, то страны - члены ЕС рассмотрят его", - заявил Стано.



В то же время премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Италию видят в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины, по версии члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-член НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить.

В качестве гарантов рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция. Но, по словам Подоляка, к договору может присоединиться больше стран.

Отметим, что вчера президент США Джо Байден отказался оценивать свой последний разговор с Владимиром Зеленским и уточнять, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Украине. Между тем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассматривать присоединение к программе гарантий для Украины.

Также глава МИД ФРГ заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине.