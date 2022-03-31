Остановка экспорта из Украины может спровоцировать голод в некоторых странах мира. Такое мнение высказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

По его данным, Украина входит в пятерку поставщиков зерновых, именно от нее зависят поставки во многие страны пшеницы, ячменя, кукурузы. Кроме того - Украина лидирует в поставках подсолнечного масла, сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.

Высоцкий заявил, что более всего от украинской продукции зависят Ближний Восток, Северная Африка, в частности Египет. Также наша страна активно поставляет продукцию в Юго-Восточную Азию, в частности в Индонезию, Корею, Китай. Замминистра агрополитики и продовольствия добавил, что если в Юго-Восточной Азии страны могут временно переориентироваться на другую продукцию, то страны Ближнего Востока и Северной Африки зависят исключительно от поставок с Украины.

"Уже более месяца порты заблокированы. Не только заблокирован экспорт зерновых, но и мясной продукции, в частности, говядины, мяса птицы, яиц, молочной продукции. Фактически это может привести к существенному дефициту и действительно голоду в соответствующих странах", - пояснил Высоцкий.

Высоцкий добавил, что Украина формирует 55% экспорта подсолнечного масла - это абсолютное большинство. В то же время, кроме Китая и Индии, крупным импортером являются и страны Евросоюза. Поэтому без украинских поставок будет глобальный дефицит.

Напомним, по данным ООН, война в Украине привела к росту цен на продовольствие и может вызвать глобальный голод.

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