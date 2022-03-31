В ночь на четверг, 31 марта, российские войска не прекращали обстрел подконтрольной Украине части Донецкой области. В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг применили запрещенные фосфорные снаряды. Среди пострадавших местных жителей есть дети.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская община. В результате чего - двое раненых", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 марта авиация РФ сбросила на Рубежное фосфорную бомбу, в результате обстрелов погибли 4 человека.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.