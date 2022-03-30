Марьинку обстреляли российские войска. Они использовали запрещенные фосфорные снаряды.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

"В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС", - рассказал он.

Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Также, по словам Кириленко, под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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