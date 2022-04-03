Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны с Россией.

Главные события субботы — в материале: "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО".

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Новости Украины 3 апреля 2022 года

10.42 Число погибших в Ирпене уже перевалило за 200 человек, но это не окончательная цифра, говорит мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Коммунальные службы разбирают завалы и расчищают город. А тела погибших, которые лежат прямо среди улиц, описывают и фиксируют.

"Мы каждый день собираем по улицам тела наших жителей. Под завалами тоже есть тела погибших, их начнем разбирать", – сказал Маркушин.

10.30 Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Tagesspiegel обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он поддерживает тесные связи с Россией и располагает "паутиной контактов" с Москвой.

Также, по его мнению, Штайнмайер несерьезно относится к необходимости разрыва с прежней политикой в отношении России.

"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже сакральным, чтобы ни случилось, даже агрессивная война не играет большой роли", — сказал Мельник в интервью Tagesspiegel.

"С точки зрения Путина, нет украинского народа, нет языка, нет культуры, а значит, и государства. Штайнмайер, кажется, разделяет идею о том, что украинцы на самом деле не являются субъектами", — сказал Мельник.

"Штайнмайер десятилетиями создавал паутину контактов с Россией. В этом участвует очень много людей, которые сейчас заправляют в правящей коалиции", — заявил Мельник, назвав в числе этих людей советника по внешней политике канцлера Олафа Шольца Йенса Плетнера и статс-секретаря в федеральном министерстве иностранных дел Андреаса Михаэлиса.

Мельник говорит, что в ходе многолетних Минских переговоров между Россией и Украиной, которые Штайнмайер помогал инициировать в качестве министра иностранных дел, немцы всегда пытались добиться уступок именно от Украины. "Президент Зеленский однажды сказал: нас водят, как лошадей на арене", - сказал Мельник.

Он не верит, что Штайнмайер признал свои ошибки в политике в отношении России. «Он не имеет никакого отношения к нам, украинцам. Штайнмайер не знает, что с нами делать, хотя сам был в Киеве и даже во Львове», - говорит Мельник.

10.24 Видео разрушений из Изюма. За город несколько недель шли бои между украинскими войсками и российской армией.

10.16 Взорванный мост в Сумской области по дроге из Сум на Путивль через реку Сейм. Фото губернатора.

9.55 Дома в Харькове после обстрелов. Съёмки вчерашнего дня.

9.53 Новая сводка британской разведки по войне в Украине.

1. Флот РФ продолжает блокировать украинское побережье на Черном и Азовском морях.

2. Угроза высадки российского морского десанта сохраняется, но операция будет связана с большим риском из-за того, что украинские военных имели время подготовиться к его отражению.

3. Мины в Черном море - серьезная опасность для морской деятельности.

9.47 Работа по тексту украино-российского договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник 4 апреля, сообщил представитель России на переговорах Владимир Мединский.

По его словам, детали соглашения обсуждали 1 и 2 апреля. Завтра в дистанционном формате работа продолжится.

9.30 Ирина Верещук о запланированных гуманитарных коридорах на сегодня.

9.23 Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявляет, что его страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия.

Качиньский считается фактическим правителем Польши, контролируя правящую партию Право и справедливость.

9.22 Из Офиса президента звучат все более жёсткие упреки в адрес Запада в недостаточной помощи в войне.

Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал западные страны либо ввести эмбарго на покупку энергоресурсов у России, либо сказать "воюйте до последнего украинца".

"Необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - написал Подоляк.

Напомним, ранее в эфире телеканала Fox Владимир Зеленский заявил, что недостаточная помощь Запада вызывает подозрение в том, что он ведёт какую-то свою игру.

"Но если этот процесс продолжит затягиваться (поставки тяжёлых вооружений - Ред.), люди начнут задавать вопросы: а это вообще правда? Может, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что наши партнеры играют с нами в игры", - заявил Зеленский.

8.58 О местах концентрации противника и рапортах об увольнении российских военных — в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

8.56 "Страна" уже публиковала отрывки из большой статьи The Wall Street Journal о том, почему началась война в Украине. Она называется "20-летний марш Путина к войне в Украине - и как Запад не справился с этим".

В частности, мы писали о том, как канцлер Германии Олаф Шольц за несколько дней до начала войны предлагал Зеленскому отказаться от НАТО и объявить нейтральный и внеблоковый статус Украины.

Впрочем, основная тема статьи - анализ того, почему Запад "не справился" и не смог предотвратить войну, которую Путин задумал уже давно. На этот счет в материале много интересной информации, которая ранее нигде не публиковалась.

"Страна" публикует наиболее интересные и важные выдержки из статьи.

8.48 Сегодняшние ракетные удары в Одессе были нанесены по объектам критической инфраструктуры, сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По предварительным данным, жертв нет.

8.47 В сети со вчерашнего вечера появляется очень много фото и видео трупов на улицах Бучи - города под Киевом.

Также есть фото людей, у которых руки связаны за спиной.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе нашли братскую могилу, где лежит почти три сотни расстрелянных людей.

По его мнению, это те, кто пытался самостоятельно убежать из города через реку.

Минобороны Украины в Твиттере заявило, что люди убиты российскими войсками и назвало это "новой Сребреницей" - делая отсылку к резне боснийских мусульман во время войны в Югославии.

А глава МИД Британии Лиз Трасс уже заявила, что эти фото лягут в основу уголовного трибунала против России за военные преступления.

8.34 Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что возмущена зверствами в Буче и других городах Украины.

"Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение", - написала она в Твиттер.

По словам Трасс, Британия собирает эти факты для Международного суда в Гааге (Россия его юрисдикции над собой не признает).

7.57 Почти половина украинских аптек закрылась после войны. Причина - нехватка работников, которые либо стали переселенцами, либо не могут выйти на работу по другим причинам.

7.45 Издание The Wall Street Journal предупреждает украинских беженцев: США не пустили в страну ни одного афганца в рамках обнародованной прошлым летом программы помощи тем, кто хотел бежать от режима талибов и ранее сотрудничал с американцами.

Напомним, администрация Байдена пообещала принять 100 000 украинцев, спасающихся от войны. Но юридические критерии приема пока неизвестны, констатирует издание.

7.40 В Мариуполе погиб литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс, который снимал охваченный войной город.

Об этом сообщил живущий в Риге российский режиссер Виталий Манский.

По его словам, Кведаравичус "был убит с камерой в руках".

7.32 The Times сообщает, что Лондон готовится предоставить Украине противокорабельные ракеты.

Как заявляет премьер Борис Джонсон, они понадобятся для защиты Одессы от нападения.

В Лондоне хотят "предотвратить наступление русских на Одессу, точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать президенту Путину захватить Киев".

В Британии уверены, что остановка российского наступления под Киевом - это заслуга гранатометов NLAW. Но теперь войска РФ концентрируются на юге, пишет издание.

Речь может идти о поставках американских ракет Harpoon.

7.10 Одесский депутат Петр Обухов заявляет, что сегодняшний удар в Одессе наносился по инфраструктурному объекту.

7.05 Оперативное командование "Юг" сообщает, что атаку на Одессу произвели с воздуха.

"В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендуется закрыть окна", - говорится в заявлении военных.

7.00 Латвийский газовый оператор Conexus Baltic Grid заявляет, что газ из России больше не поставляется ни в одну из стран Прибалтики.

Ранее они отказались платить за него в рублях. С 1 апреля, согласно подписанному Путиным указу, расчеты напрямую в долларах или евро с "недружественными" странами не производятся.

6.55 По последнему обращению Зеленского. Главные моменты.

1. ВСУ усиливают оборону на востоке и на Донбассе, так как Донбасс и юг Украины – теперь главная цель армии РФ.

2. Сказал, что Запад так и не дал пока Украине помощь в виде самолетов, противоракетных систем и прочего вооружения. Призвал это сделать.

3. Резко раскритиковал нардепов, предлагающих изменить слова гимна Украины. Назвал их дураками и посоветовал идти на фронт.

"И даже если случайно за что-то подобное проголосуют, все равно моей подписи под таким законопроектом не будет. Не тратьте время".

4. Обвинил премьера Венгрии в поддержке Путина.

"Если это война, то я называю ее войной, а не специальной операцией. Если это угроза всей Европе, то я и называю это – "угроза всей Европе". Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Может быть, он потерял ее где-то в контактах с Москвой", - сказал Зеленский.

6.52 Обращение Сергея Братчука, спикера одесской ОВА по поводу ударов по Одессе.

Призывает всех оставаться в укрытиях.

6.50 А вот заявления главы российской делегации Мединского в ответ на вчерашний эфир Арахамии.

"Арахамия сказал, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины - все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия добивалась с 2014 года. Мы видим, что украинская сторона к этим вопросам стала подходить реалистично. Понимаем, что Арахамия обращается к своей аудитории, и если он называет все это украинской позицией, то нам не жалко. Что касается Крыма и Донбасса позиция России неизменна", - сказал Мединский.

При этом, в отличие от Арахамии, он пока не видит перспектив для скорой встречи Путина и Зеленского.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах, к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - заявил Мединский.

Последнее предложение вызывает вопрос - о каких договорённостях по "военным службам Украины" идёт речь?

6.44 Ещё одно знаковое заявление Арахамии из его вчерашнего эфира. Он сказал, что договорённости по нейтральному статусу Украины, которые могут быть достигнуты в ходе переговоров с Россией и странами-гарантами, будут пересмотрены, в случае, если украинцы затем на референдуме поддержат курс на НАТО.

"Если будет подписан такой договор (о нейтральном статусе - Ред.) и мы будем понимать, что Украина максимально защищена, то следующая задача – внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса. И, конечно, чтобы это сделать, мы хотим провести референдум — это будет решать украинский народ, а не украинские политики. Если народ не выберет такой путь, это будет означать, что договор не будет иметь окончательной юридической силы. Тогда мы вернемся к новым переговорам и будем решать это каким-то другим путем", - сказал Арахамия.

6.29 Американская разведка считает, что Россия хочет объявить о "победе в Украине" к 9 мая.

Для этого она попытается взять Донбасс под полный контроль к 9 мая, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

Источники напомнили, что Россия пересмотрела стратегию в отношении Украины и официально заявляет, что теперь намерена сосредоточиться на Донбассе. В остальной Украине российские сухопутные войска "не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия".

В случае с Донбассом, как считают источники CNN, у России больше шансов. При этом они говорят, что для Путина важно добиться успеха к 9 мая, так как День Победы имеет для него символическое значение.

"Путин устроит парад победы 9 мая независимо от статуса войны или мирных переговоров", - сказал CNN представитель министерства обороны одной из стран ЕС. По его мнению, президент России готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний: "Потому что какой у него еще есть выбор".

6.23 Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе "найдены уже 280 похороненных человек в братских могилах".

6.20 В Одессе была слышна серия взрывов.

6.19 Россия заявила, что по просьбе Эрдогана к Путину позволит эвакуировать иностранцев из Мариуполя.

Как сообщили в минобороны России, это можно будет сделать как по суше, так и по морю.

"Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него" - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В России заявили, что ждут от Украины подтверждения этой эвакуации до трех часов утра 3 апреля.