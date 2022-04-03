Генеральный штаб Украины сообщает, что российские военные начинают массово писать рапорты об увольнении и отказываются от участия в боевых действиях. Об этом говорится в сводке ведомства в Facebook.

"По существующей информации, морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается на крайне низком уровне. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнения", - говорится в сообщении.

Такая же ситуация сложилась и с составом 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Бойцы отказались брать участие в боевых действиях на территории Украины. Поэтому запланирован их отъезд к пунктам постоянной дислокации.

Анализ двух последних сводок показал, что под Харьковом идет перегруппировка войск, действующих на Изюмском направлении. А на Донбассе противник сосредотачивается на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Мариуполь, Марьинка и Угледар с целью подготовки наступления на Северодонецк.

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