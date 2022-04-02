Нейтральная Финляндия всерьез задумалась о вступлении в НАТО после войны в Украине. Премьер-министр страны Санна Марин уже выступила за такое решение и призвала все стороны к обсуждению.

Об этом сообщает Yle.

Глава правительства выступила на съезде социал-демократов. Там она заявила о необходимости пересмотреть позицию Финляндии относительно военного нейтралитета и добавила, что заявка на вступление в Североатлантический альянс должна быть подана до лета.

"Россия оказалась не тем соседом, которого мы себе представляли. Если бы президент или я высказали твердую позицию по этому вопросу, то это стало бы концом ожидаемых дебатов. Я считаю необходимым, чтобы все центральные органы власти присоединились к продолжающемуся обсуждению", – заявила Марин.

При этом она призвала учесть все возможные негативные и позитивные следствия такого решения.

Между тем еще за четыре дня до войны в Украине президент Финляндии не рассматривал вступления страны в НАТО.

Ранее Финляндия приостанавливила железнодорожное сообщение с РФ.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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