Страны запада должны были расформировать Североатлантический альянс (НАТО) после распада Советского Союза. Об этом заявил официальный представитель Министертсва иностранных Китая Чжао Лицзянь.

"Являясь продуктом холодной войны, НАТО должен был быть распущен после распада СССР", - сказал он.

Лицзянь также добавил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации на Украине.

"Что касается Украины, Китай придерживается независимой мирной внешней политики и выносит собственные решения исходя из существа дела", - сообщил дипломат.

Заявление Пекина комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"Как видим - позиция в общем и целом похожая на российскую (и при этом по факту поддерживающая невступление Украины в НАТО, что сейчас обсуждается на переговорах Киева и Москвы).

Но в данном случае важны не столько слова, сколько дела Китая. А конкретно ответ на вопрос - будет ли он в реальности помогать России обходить санкции (в том числе и в отрасли военных технологий).

С одной стороны, есть жёсткая позиция Запада, который грозит Китаю мерами воздействия за помощь РФ.

С другой стороны, Россия, по данным СМИ, сейчас поставляет Китаю и Индии нефть с большой скидкой от рыночной (65 долларов при рыночной цене более 100), что делает их экономики более конкурентноспособными, чем западные. И это немалый стимул для обеих стран продолжать активное сотрудничество с Москвой. Плюс в целом Китай входит в фазу все более острого противостояния с Западом, в котором Россию видит как союзника.

Ситуация с реальной помощью Китая России (или ее отсутствием) станет, очевидно, понятна в течение апреля-мая. Тогда же станет понятна и реакция на это Запада", - говорится в сообщении.

Напомним, что Китай сейчас сохраняет относительный нейтралитет в российско-украинской войны. Несмотря на то, что он является партнером России, в Китае заявили, что не поставляют военную технику в страну-агрессор.

Вместо этого Китай выделит более 1,5 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Но санкции и ограничения против России КРН не поддерживает. Так, в Китае не готовы поддержать США в вопросе исключения России из "Большой двадцатки". И в МИД Китая не подтвердили готовность выступить в качестве гаранта безопасности Украины.