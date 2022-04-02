В ночь с 1 на 2 апреля российско-оккупационные войска обстреляли четыре города Украины. В частности, ракетами били по Полтаве, Кременчугу, Днепру и окрестностям Кривого Рога.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин ночью сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов региона. А под утро оккупанты произвели множественный удар по аналогичным объектам в Кременчуге, однако там также пострадали жилые дома. Сейчас там работают соответствующие службы.

"Сегодня на протяжении ночи были атакованы два города на Полтавщине. Это город Полтава и Кременчуг. Около двух часов ночи два инфраструктурных объекта в Полтаве были атакованы не менее чем четырьмя ракетами. Что касается Кременчуга – около четырех часов утра, предварительно, с трех самолетов были атакованы промышленные объекты. Сейчас там пожар. По предварительной информации – без жертв", - сказал он.

Похожая ситуация и в Кривом Роге. Александр Вилкул рассказал, что ночью россияне обстреляли территории Криворожского района из систем залпового огня. По его словам, обошлось без жертв.

Также ракетные удары сегодня ночью были нанесены и по Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА Валентин Резниченко, удар пришелся по инфраструктурным объектам, нанеся им серьезные разрушения. Два человека получили ранения. Также он уточнил, что в Кривом Роге "прилет" пришелся на автозаправку.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.