В Донецкой области в результате военных действий оказались обесточены многие объекты водоснабжения. Не работают четыре из 18 фильтровальных станций.

Об этом сообщается в Фейсбуке коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

"На сегодняшний день в результате боевых действий обесточены многие объекты водоснабжения и водоотвода компании. Это Донецкая фильтровальная станция; комплекс насосных станций третьего подъема канала Северский Донец - Донбасс, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, все объекты Волновахского ПУВКХ (производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства - Ред.) и Мариупольского РПУ (регионального производственного управления - Ред.). Из 18 фильтровальных станций компании функционируют 14", - сказано в посте КП.

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