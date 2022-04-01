С начала российского вторжения в Украину были разрушены несколько хранилищ зерна на востоке нашей страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сделанные американскими властями снимки.

"По состоянию на конец марта как минимум шесть хранилищ в восточной Украине были повреждены в результате российских атак", – рассказал американский чиновник Reuters.

По его словам, война угрожает продовольственной безопасности во всем мире.

"Безрассудные атаки на эти зернохранилища являются ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире. Поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках", - заявил собеседник издания.

Напомним, ранее аграрный министр рассказал о посевной в Украине.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

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